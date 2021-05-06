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Политика

«В Кремле работать невозможно»: Дмитрий Песков разъяснил ситуацию по работе с «отравителями Скрипаля»

Антон Мельников
6 мая, 2021 14:31
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 14:31
2 мин
Павел Кашаев/Global Look Press
Павел Кашаев/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Александр Петров и Руслан Боширов, которые подозреваются в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, якобы работают на Кремль. Пескову об их работе в Кремле неизвестно. Также он сомневается, что при администрации президента есть подразделение, которое могло бы закупать спортивное питание.

В беседе с журналистами пресс-секретаря спросили, работают ли Боширов и Петров на Кремль.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю», - ответил Песков.

Он пояснил, что указанные лица вряд ли могут работать где-то на территории Кремля, поскольку весь комплекс занимает резиденция и администрация главы РФ.

«Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», - отметил пресс-секретарь.

Таким образом, Боширов и Петров могли бы работать только при администрации президента, но этот вариант Песков также исключил.

»Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием«, - приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в прошлом власти Великобритании назвали Боширова и Петрова агентами российских спецслужб. Двое мужчин подозреваются в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Солсбери. Сами Боширов и Петров заявляли, что находились в британском городе с туристическими целями и работают в сфере фитнес-индустрии и спортивного питания. Позднее этих же мужчин обвинили в причастности к взрывам в Чехии.

Ранее расследователь Bellingcat заявил, что Боширов и Петров теперь «работают» непосредственно на Кремль.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Петров и Боширов
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