Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Обвиняемые в отравлениях и взрывах за границей «Петров» и «Боширов» теперь «работают» непосредственно на Кремль

Лилия Караева
6 мая, 2021 08:24
2 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 08:24
2 мин
Александр Мишкин и Анатолий Чепига
Metropolitan police/Global Look Press

Возможные сотрудники ГРУ Александр Мишкин (псевдоним «Александр Петров») и Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которых подозревают в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице, получили повышение. Теперь они работают на Кремль, оба имеют звание Героя РФ.

Об этом чешскому изданию Novinky.cz сообщил журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

«Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что они больше не могут работать шпионами», - сказал он.

Как стало известно, Мишкин и Чепига представляют интересы властей в регионах. Других подробностей Грозев не привел, но пообещал вскоре опубликовать дополнительную информацию по данному поводу.

В апреле Чехия обвинила предполагаемых агентов ГРУ Мишкина и Чепигу во взрывах на военном складе в 2014 году. Ранее Великобритания назвала их причастными к отравлению Скрипаля в Солсбери.

Поделиться
ТЕГИ
Кремль
Грузия
Александр Мишкин
Анатолий Чепига
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!