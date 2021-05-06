Обвиняемые в отравлениях и взрывах за границей «Петров» и «Боширов» теперь «работают» непосредственно на Кремль

Политика

Возможные сотрудники ГРУ Александр Мишкин (псевдоним «Александр Петров») и Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которых подозревают в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице, получили повышение. Теперь они работают на Кремль, оба имеют звание Героя РФ.

Об этом чешскому изданию Novinky.cz сообщил журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

«Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что они больше не могут работать шпионами», - сказал он.

Как стало известно, Мишкин и Чепига представляют интересы властей в регионах. Других подробностей Грозев не привел, но пообещал вскоре опубликовать дополнительную информацию по данному поводу.

В апреле Чехия обвинила предполагаемых агентов ГРУ Мишкина и Чепигу во взрывах на военном складе в 2014 году. Ранее Великобритания назвала их причастными к отравлению Скрипаля в Солсбери.