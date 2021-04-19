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Политика

Чехия объявила причастных к взрыву спецагентов РФ. Эти лица всем хорошо знакомы

Антон Мельников
19 апреля, 2021 22:54
2 мин
Антон Мельников
19 апреля, 2021 22:54
2 мин
Youtube / BBC News - Русская служба / собор в Солсбери
Youtube / BBC News - Русская служба

К инциденту в чешской деревне Врбетице причастны те же российские спецагенты, которые замешаны в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2014 году. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.

«Можно сказать, что эти же два человека были связаны с нападением на Врбетице«, - заявил он.

Речь идёт двух мужчинах - Александре Петрове и Руслане Боширове, которые называются сотрудниками российского ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ).

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили, что считают спецслужбы РФ причастными к взрыву на складе боеприпасов, который произошёл в 2014 году в деревне Врбетице. Из-за этого республика объявила о высылке 18 дипломатических представителей России. В тот же день чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, передает РИА «Новости».

Петров и Боширов стали известны после инцидента в британском городе Солсбери, где был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергея Скрипаль. Согласно версии правоохранителей Великобритании, двое россиян являются агентами спецслужб РФ, и именно они отравили Скрипаля и его дочь боевым веществом «Новичок». Сами Петров и Боширов сообщили, что находились в Солсбери как туристы.

Ранее Чехия обратилась к сторонникам и предложила также выслать представителей РФ. Об этом читайте в нашем материале.

Youtube / RT на русском
Youtube / RT на русском
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ТЕГИ
Чехия
ГРУ
Скрипали
Солсбери
Петров и Боширов
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