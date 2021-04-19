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Политика

Чехия передумала и все-таки обратилась с неприятной для России просьбой к союзникам

Антон Мельников
19 апреля, 2021 20:04
2 мин
Антон Мельников
19 апреля, 2021 20:04
2 мин
Pixabay
Pixabay

Чешская Республика призывает Великобританию и других союзников последовать её примеру и выслать российских дипломатических представителей со своих территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. Ранее сообщалось, что республика от подобных обращений воздержалась.

«Мы очень ценим голос Великобритании и слышим аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США, - сообщил глава МИД. - Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории».

Отметим, ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз выражает солидарность с решением Чехии выслать российских дипломатов. Об этом сообщил после неофициальной встречи Евросовета. При этом, по его словам, власти республики не просили о том, что страны ЕС также приняли меры по высылке представителей РФ.

Напомним, новый конфликт в российско-чешских отношениях вспыхнул 17 апреля. Власти республики заявили, что спецслужбы РФ причастны к взрыву, который произошёл на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из-за этого Чехия приняла решение выслать 18 дипломатов РФ. Россия ответила высылкой 20 чешских представителей. При этом причастность к взрыву российская сторона полностью отрицает, отмечает РИА «Новости».

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