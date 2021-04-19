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Политика
Верховный дипломат ЕС «успокоил» по поводу новых антироссийских мер на фоне дипломатического кризиса
19 апреля, 2021 16:52
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Xinhua / globallookpress
На данный момент Евросоюз не готовит новых санкционных ограничений против России. Об этом после неформального заседания Евросовета заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций (в отношении России)», - сообщил представитель ЕС.
Вместе с тем, Боррель отметил, что Евросоюз выразил солидарность Чехии, которая ранее сегодня заявила о высылке российских дипломатов. При этом чешские власти не просили другие страны-члены ЕС поддержать их решение и также выслать российских дипломатов, передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что работа чешского посольства в Москве парализована.
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