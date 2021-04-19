Верховный дипломат ЕС «успокоил» по поводу новых антироссийских мер на фоне дипломатического кризиса

Политика

На данный момент Евросоюз не готовит новых санкционных ограничений против России. Об этом после неформального заседания Евросовета заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций (в отношении России)», - сообщил представитель ЕС.

Вместе с тем, Боррель отметил, что Евросоюз выразил солидарность Чехии, которая ранее сегодня заявила о высылке российских дипломатов. При этом чешские власти не просили другие страны-члены ЕС поддержать их решение и также выслать российских дипломатов, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что работа чешского посольства в Москве парализована.