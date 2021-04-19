Российский ответ парализовал работу чешского посольства в Москве. МИД РФ предложил пенять на себя

Политика

Ответная реакция России на высылку российских дипломатов из Чехии оказалась жестче, чем ожидали в Праге. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек

Работа чешского посольства в Москве после высылки 20 дипломатов фактически парализована. По его словам, политический и экономический отделы сейчас закрыты. Россия выслала из страны большую часть диппредставительства. Также Праге теперь запрещено нанимать персонал для своих загранучреждений из числа российских граждан. «Это большой удар для посольства», - заявил Гамачек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы, нанеся удар по собственной дипломатической службе, сообщает телеграм-канал «РИА Новости». Высылка чешских дипломатов является лишь ответной мерой.

Россия жестко ответила Чехии за высылку российских дипломатов.