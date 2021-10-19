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Политика
В Кремле оценили идею о введении нерабочих дней в России с 30 октября
19 октября, 2021 15:13
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Кремле прокомментировали идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидер государства Владимир Путин 20 октября примет окончательное решение по данному вопросу.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас президент выслушивает доклады оперативного штаба по коронавирусу и российского правительства, «как только он примет решение - мы его опубликуем», - цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, ранее глава кабмина Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.
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