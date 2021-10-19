Михаил Мишустин согласился ввести нерабочие дни до 7 ноября включительно
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Он объяснил, что практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер.
Выступление Мишустина показал Telegram-канал Пул № 3.
Премьер заметил, что несмотря на приобретенный опыт, закупленное оборудование и выпуск препаратов, «нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться».
«Надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье людей», - сказал Мишустин.
Отметим, что неделя с 30 октября по 7 ноября - праздничная. Фактически дополнительными выходными станут три дня с 1 по 3 ноября.
Ранее Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и попросить его о введении нерабочих дней.