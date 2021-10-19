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Политика
Татьяна Голикова предложила объявить 9-дневный локдаун по всей России с 30 октября
19 октября, 2021 14:09
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Russian Government/via Globallookpress.com
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила попросить президента Владимира Путина сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Девятидневный локдаун предложили ввести на всей территории России.
Видео ее выступления опубликовал Telegram-канал Пул № 3.
В регионах с высокой заболеваемостью локдаун предложено ввести с 23 числа.
Голикова считает целесообразным допускать на отдельные общественные объекты и мероприятия только с QR-кодом.
Ранее Путин объявлял нерабочие дни в мае. Он поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками выходными.
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