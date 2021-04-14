В Донбассе зафиксировано увеличение числа обстрелов в 3 раза

Политика

В Донбассе зафиксировано увеличение числа обстрелов в апреле. Такие данные приводит Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что число обстрелов увеличилось в 3 раза.

По словам Ковшарь, только за первые 13 дней апреля количество нарушений режима прекращения огня почти достигло показателей всего прошлого месяца, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс для поддержания боевого духа солдат.