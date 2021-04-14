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Политика
В Донбассе зафиксировано увеличение числа обстрелов в 3 раза
14 апреля, 2021 07:15
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Wikipedia
В Донбассе зафиксировано увеличение числа обстрелов в апреле. Такие данные приводит Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что число обстрелов увеличилось в 3 раза.
По словам Ковшарь, только за первые 13 дней апреля количество нарушений режима прекращения огня почти достигло показателей всего прошлого месяца, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс для поддержания боевого духа солдат.
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