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В Донбассе зафиксировано увеличение числа обстрелов в 3 раза

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 07:15
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 07:15
1 мин
Wikipedia
Wikipedia

В Донбассе зафиксировано увеличение числа обстрелов в апреле. Такие данные приводит Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что число обстрелов увеличилось в 3 раза.

По словам Ковшарь, только за первые 13 дней апреля количество нарушений режима прекращения огня почти достигло показателей всего прошлого месяца, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс для поддержания боевого духа солдат.

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