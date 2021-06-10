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Политика
В Беларуси назвали «беззубым укусом» санкции Евросоюза
10 июня, 2021 08:15
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Leonid FaerbergTransport Photo Images Global Look press
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский оценил ситуацию в отрасли после введенных Евросоюзом санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair.
По словам Сикорского, санкции Евросоюза стали «беззубым укусом» для «Белавиа». «Вроде неприятно и брезгливо, но не больно», - добавил он.
Чиновник отметил, что санкции остаются вредом, но они не сделали ситуацию катастрофической. При этом Евросоюз навредил в первую очередь простым людям и не только белорусам, но и жителям других стран, сказал он в эфире ОНТ.
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