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Политика
Евросоюз «не успокоится»: глава Евросовета предупредил Александра Лукашенко о личной ответственности
9 июня, 2021 16:47
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к белорусам и отдельно к президенту страны Александру Лукашенко. Он заявил, что Евросоюз продолжит воздействовать на Минск до тех пор, пока задержанный блогер Роман Протасевич и все политзаключенные не будут освобождены.
Мишель предупредил Лукашенко о личной ответственности за физическое и ментальное здоровье Протасевича и других политзаключенных. Он подчеркнул, что Евросоюз «не успокоится», пока их всех не освободят, сообщает Telegraf.by.
Также Мишель выразил полную поддержку белорусскому народу, «который борется за свободу слова и демократию».
Роман Протасевич «сдает» белорусскому КГБ «спонсоров и заказчиков».
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