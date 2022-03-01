Ульяновский губернатор рассказал о государственной тайне - военных потерях на Украине
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании в правительстве региона рассказал о потерях в рядах 31 бригады ВДВ. Она участвует в военной операции России на Украине.
«Есть потери. Пока два человека. Имена по определенным причинам пока мы не сообщаем», - сказал Русских и попросил почтить память погибших минутой молчания. Видео выступления приводит URA.RU.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели контрактника. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о гибели уроженцев республики на Украине. Со стороны Чечни погибли двое военных, еще шесть человек ранены.
Напомним, потери личного состава России не раскрываются в соответствии с приказом от 2015 года, в котором говорится, что данная информация является государственной тайной.
Минобороны России на брифинге 27 февраля сообщило, что у России есть потери. Это единственный случай с начала военной операции, когда ведомство сообщило о жертвах. Число погибших не называлось.