О ком молчит Минобороны: в Курске рассказали о гибели солдата РФ в Украине
В Украине в ходе «военной спецоперации» погиб уроженец Курской области сержант Андрей Ильин. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт на свой странице во «Вконтакте».
«Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина в ходе военной спецоперации на территории Украины», - написал Старовойт.
Отметим, в вечернем брифинге Минобороны РФ 28 февраля о погибших украинцах или солдатах РФ не сообщалось. За всё время боевых действий войск РФ в Украине ведомство сообщало о погибших российских солдатах лишь единожды – на брифинге 27 февраля. При этом не называлась ни численность жертв, ни их фамилии.
Ранее стало известно, что уже более миллиона человек подписало петицию против в***ны в Украине. Скорость сбора подписей оказалась рекордной.