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Политика
Миллион взят: петиция против в***ы с Украиной преодолела еще один рубеж
28 февраля, 2022 18:08
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Change.org.
Петиция под названием «Остановить в***у [военизированный конфликт] с Украиной!» набрала миллион подписей на сайте Change.org.
Согласно тексту петиции, подписавшиеся требуют немедленного прекращения огня российскими военными и их вывода с территории Украины. Кроме того, лица, принявшие решение о начале боевых действий, признаются военными преступниками. Тоже касается тех, что санкционировал или оправдывал пропаганду.
Отметим, петиция набрала внушительное число подписей за рекордное время, миллион подписей был набран менее чем за неделю.
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