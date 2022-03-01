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Политика
Рамзан Кадыров озвучил потери среди чеченцев на Украине и ждет новый приказ
1 марта, 2022 09:15
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Vk.com/ramzan
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в ходе военной операции России на Украине появились жертвы среди чеченцев. Он озвучил потери и назвал количество раненых.
По словам Кадырова, на Украине погибли двое уроженцев республики. Еще шесть человек получили ранения разной степени.
«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии... У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», - прокомментировал Кадыров в Telegram.
Чеченский лидер призвал «переходить к крупномасштабным мероприятиям».
«И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний», - заявил политик.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели солдата из Курска на Украине.
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