Украинские офицеры: ведется подготовка к войне с Россией

Политика

Стало известно, как Вооруженные силы Украины планируют действовать в случае войны с Россией.

Об этом рассказали украинские военные. По словам майора из подразделения около Горловки, «поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника». На месте стоят танки и минометы. Нейтральной полосе, дорогах и позади передовых позиций расставляют мины.

Другой военный, старший сержант, сообщил, что командование запретило выходить на нейтральную полосу, чтобы избежать провокаций. Однако по ночам слышна стрельба.

Еще один собеседник, подполковник, заявил об укреплении границы с Крымом, куда перебрасывают дополнительные силы. Части, которые должны были уходить в тыл, оставили на позициях в Луганской области, и пока не известно, когда будет ротация, сообщает strana.ua.

Активность войск РФ возле украинской границы будет наблюдаться до завершения совместных учений Москвы и Минска «Запад-2021».

Активная фаза маневров состоится в сентябре.