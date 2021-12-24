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Политика
Украинская генпрокуратура хочет арестовать российского министра
24 декабря, 2021 19:33
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Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look press
Генпрокуратура Украины предъявила министру транспорта России Виталию Савельеву обвинение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Речь идет о рейсах «Аэрофлота» в Крым. По мнению украинской генпрокуратуры, Савельев виновен в «организации незаконного пересечения лиц через государственную границу республики».
В ведомстве подсчитали, что с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года «Аэрофлот», на тот момент возглавляемый Савельевым, «незаконно» совершил в аэропорт Симферополя и обратно более 34 тысяч пассажирских рейсов. То есть около 330 тысяч человек якобы нарушили государственную границу Украины, пишет «ПолитЭксперт».
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