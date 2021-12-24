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Политика
Российскую звезду сериалов не пустили на Украину
24 декабря, 2021 16:34
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Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Украинские пограничники продолжают не пускать в страну российских звезд. На этот раз въезд на Украину запретили российской актрисе.
Как сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины, российскую актрису не пустили в страну под предлогом ее посещения Крыма.
Актриса прилетела в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что она посещала Крым в 2017 году во время съемок в сериале «Улетный экипаж». Теперь ей запрещен въезд на Украину сроком на 3 года.
Имя актрисы не называется, однако по некоторым данным, речь идет об Алисе Шитиковой, пишет «РИА Новости».
После запрета на въезд российская певица высказалась об Украине.
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