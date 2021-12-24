Новости – Политика
Политика
В МИД РФ вызван поверенный в делах Украины из-за теракта против российского консульства во Львове
24 декабря, 2021 18:52
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сегодня, 24 декабря в МИД РФ вызван поверенный в делах Украины.
Поверенному предъявлен протест в связи с нападением на российское консульство во Львове.
В протесте сказано, что Москва ожидает извинений Киева за инцидент, который является следствием нагнетания русофобской истерии, пишут «Известия».
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что украинские власти найдут виновных и привлекут их к ответственности.
24 декабря ночью ко входу российского консульства во Львове была брошена бутылка с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Была создана угрозу безопасности для сотрудников.
МИД РФ расценивает произошедшее как террористический акт.
МИД Украины выдвинул России новые требования по Крыму и Донбассу.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости