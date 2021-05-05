Украинец пошел наперекор властям ради собственного здоровья. И даже потребовал «снять» министра

Политика

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск от харьковчанина, который потребовал от Минздрава дать возможность жителям Украины прививаться созданной в России вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

В суде пояснили, что иск подан к Минздраву, а также министру здравоохранения Максиму Степанову.

«Истец просит суд обязать Минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступом к этой вакцине», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также житель Харькова потребовал, чтобы суд обязал главу Минздрава Максима Степанова сложить с себя полномочия министра, передаёт РИА «Новости».

Напомним, днем ранее украинский министр здравоохранения разместил на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявил, что российской вакцины на Украине никогда не будет. Кроме того, он обвинил Россию в проведении кампании по дискредитации иностранных вакцин. Подробнее читайте в нашем материале.