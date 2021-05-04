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Политика

Украина принципиально отказалась от вакцины на фоне отсутствия поставок препаратов из ЕС

Антон Мельников
4 мая, 2021 16:47
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 16:47
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Созданная в России вакцина от коронавируса никогда не будет применяться на Украине. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов. При этом ранее сообщалось о проблемах с поставками вакцины из Евросоюза.

«Моя позиция принципиальна и неизменна: «Спутника» не будет в Украине», - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

При этом Степанов заявил, что Россия якобы ведет активную кампанию против вакцин от коронавируса, созданных в других странах, и призвал не верить этой информации.

«<…> Поэтому призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену», - сообщил министр.

Отметим, днём ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза, хотя подобные договорённости были. Также он указал, что число провакцинированных граждан пока очень невелико. Об этом читайте в нашем материале.

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