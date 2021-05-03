Зеленский «обиделся» на несправедливость Евросоюза напоровшись на результаты своей же политики

Политика

Евросоюз вопреки договорённостям не поставил на Украину необходимое число доз вакцины от коронавируса. Об этом во время выступления в Варшаве по случаю 230-летия первой конституции Польши заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша страна не получила ничего. Я думаю, что это очень несправедливо», — заявил президент, говоря о поставках препаратов из ЕС.

Он отметил, что у Украины есть договоренности по поставкам вакцин с Великобританией, Индией и Соединенными Штатами. По ним страна должна получить 200 млн доз, но эта поставка вакцин будет выполнена только к концу 2021 года. Сейчас же на Украине удалось привить только 1 млн человек, что для страны «очень небольшое количество», передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, на Украине неоднократно пытались добиться использования созданной в России вакцины от коронавируса «Спутник V». Так, еще в январе, заявку на регистрацию препарата подавала харьковская фармацевтическая компания «Биолек». Также за допуск препарата выступала украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая собирала подписи за регистрацию вакцины. В итоге глава Минздрава Украины заявил, что российский препарат «ни при каких ситуациях» не будет зарегистрирован. Информацию о том, что российского препарата не будет на Украине подтверждал и сам Зеленский.