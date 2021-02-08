Владимир Зеленский высказался по поводу вакцинации «Спутником V»

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90 процентов.

Зеленский подтвердил, что российскую вакцину на Украине ждать не стоит. По словам президента, «украинцы не кролики» и на них экспериментировать ненужно, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», в которых подтверждается высокая эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса.

Также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успехом в деле разработки вакцины.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Сейчас вакцина зарегистрирована в 20 странах. В скором времени препарат может быть одобрен еще в 25 государствах.