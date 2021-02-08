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Общество
Жириновский предложил по заслугам наградить создателей «Спутника V»
8 февраля, 2021 08:06
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фото: Pixabay
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию в области медицины. Об этом политик написал в Twitter.
Жириновский назвал создание препарата «эпохальным событием» и предложил помимо «нобелевки» наградить ученых Государственной премией.
Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Сейчас вакцина зарегистрирована в 20 странах. В скором времени препарат может быть одобрен еще в 25 государствах, пишет ТАСС.
Американские эксперты признали преимущества российской вакцины «Спутник V».
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