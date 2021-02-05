Американские эксперты признали преимущества российской вакцины «Спутник V»

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Специалисты трех университетов США назвали преимущества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В качестве одного из главных преимуществ российской вакцины эксперты назвали то, что для транспортировки и хранения препарат не требует поддержания сверхнизкой температуры. Тот факт, что «Спутник V» «может храниться в обычном холодильнике при подтвержденной эффективности и безопасности, является большим преимуществом.

По мнению инфекционистов, российская вакцина от коронавируса серьезно поможет в борьбе с пандемией в мире, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».