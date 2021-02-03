Новости Сделано Русскими
Сделано Русскими
«Спутник V» «шагает» по планете. Российская вакцина «пришла» в Северную Америку
3 февраля, 2021 11:18
1 мин
1 мин
Minzdrav.gov
Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала вакцину «Спутник V». Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры, то есть без проведения дополнительных клинических испытаний на территории государства, пишет ТАСС.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку