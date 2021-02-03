«Спутник V» «шагает» по планете. Российская вакцина «пришла» в Северную Америку

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Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала вакцину «Спутник V». Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры, то есть без проведения дополнительных клинических испытаний на территории государства, пишет ТАСС.