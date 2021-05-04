Украина назвала «главного автора фейков» о вакцинах от коронавируса. Вердикт довольно презсказуем

Политика

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что главным источником, который распространяет ложные данные об иностранных вакцинах, является Россия. Таким образом российское государство якобы пытается «протолкнуть» отечественную вакцину «Спутник V». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что последний доклад Европейской службы внешних связей (ЕСВС) свидетельствует о «набирающей обороты» компании по дискредитации вакцин от COVID-19. Только за этот год было отмечено более сотни примеров дезинформационных заявлений о вакцинации.

По словам Степанова, данные ЕСВС подтверждают его мнение о том, что Украину пытаются втянуть в «грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин».

При этом главный источник недостоверной информации о вакцинах, по его словам, — это Россия.

«Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения», - заявил министр.

Он пояснил, РФ «пытается протолкнуть» свою вакцину от COVID-19 и для этого навязывает всему миру «ложную информацию» о других вакцинах.

Также глава украинского Минздрава добавил, кто «навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их «дерьмом» - сознательно или по глупости подыгрывают России», сообщил он в Facebook.