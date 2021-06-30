Украина может пойти по стопам Югославии и распасться на четыре части
Украина в перспективе может повторить судьбу Югославии и распасться на четыре части.
Как сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, Югославию разделили в ХХ веке, а в этом такую же судьбу может повторить Украина.
По словам бывшего парламентария, западные страны, среди которых Польша, Венгрия и Румыния, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, преследуют собственные цели. Также же они активно раздают украинским гражданам свои паспорта.
Мураев отметил, что Украина не способна себя содержать и живет в кредит, сообщает РИА «Новости».
В мае текущего года Зеленский оценил возможность своего выдвижения на второй президентский срок. По словам президента, его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа, а также доли выполненных им обещаний.