Владимир Зеленский поведал о своих человеческих мечтах
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и остаться в истории.
По словам главы государства, он мечтает о многом. «Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться…», - сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».
По его словам, было бы неприятно, если он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет. Среди других его мечтаний - чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой, сообщает РИА «Новости».
В мае текущего года Зеленский оценил возможность своего выдвижения на второй президентский срок. По словам президента, его участие в предстоящих выборах главы государства зависит от желания народа, а также доли выполненных им обещаний.