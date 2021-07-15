Украина хочет получить компенсацию еще за один российский проект
Киев хочет получить компенсации еще за один российский проект. Об этом заявила директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.
По ее мнению, Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита.
Ищук отметила, что завершившееся строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, позволило Венгрии получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины - через «Турецкий поток. Это означает потерю для Киева 450 млн долларов в год..
Украина должна, по мнению Ищук, обсудить с Евросоюзом получение компенсации за потери транзита. Она также обвинила Болгарию, Венгрию и Сербию в нанесении ущерба стране, пишет «РИА Новости».
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