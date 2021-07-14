Владимир Зеленский «получил» от Ангелы Меркель две пощечины
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Германию и встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не смог добиться положительного результата ни по вопросам строительства «Северного потока - 2», ни по ситуации в Донбассе. Об этом рассказал изданию «Взгляд» украинский политолог Михаил Погребинский.
Таким образом, считает Погребинский, Зеленский получил две пощечины от Меркель. Президент Украины поехал в Берлин, чтобы озвучить свои пожелания по актуальным вопросам. Темами для обсуждения были строительство газопровода и ситуация в Донбассе.
По словам Погребинского, Зеленский не смог добиться желаемого результата ни по одному из этих пунктов. Берлин не собирается препятствовать реализации «Северного потока-2», поскольку рассматривает газопровод в качестве коммерческого проекта, который выгоден Германии.
По ситуации в Донбассе также фиаско: Меркель настаивает на выполнении Украиной Минских соглашений и внесении в законодательство страны «формулы Штайнмайера», пишет «ПолитЭксперт».