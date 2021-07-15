Ольга Скабеева: Ангела Меркель «отправила» Владимира Зеленского в известном направлении
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала встречу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Зеленский во время поездки в Германию и встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не смог добиться положительного результата ни по одному из ключевых вопросов.
Главной темой переговоров стал газопровод «Северный поток - 2», украинский лидер приехал в Германию в надежде получить компенсации за потерю транзита газа. Однако Зеленский остался ни с чем.
Скабеева оценила ответ канцлера Германии. Телеведущая сказала, что «под конец Меркель и вовсе изощренно вставила в самое уязвимое место Зеленского «формулу Штайнмайера».
Также Скабеева отметила, что вопреки надеждам Киева, западные государства не готовы снабжать Украину деньгами по первому же их требованию.
Телеведущая пошутила, Что Меркель, мягко выражаясь, «отправила Зеленского в направлении «Северного потока – 2» и откровенно дала понять, что требовать компенсацию от Германии не выйдет», - пишет «ПолитЭксперт».
Владимир Зеленский «получил» от Ангелы Меркель две пощечины.