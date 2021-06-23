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Политика
Убрать слово «террорист» коммунальщики приехали на машине с БЧБ-флагом и в майках с фото Протасевича
23 июня, 2021 15:33
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facebook.com/pr0tez/Global Look press
В Литве на заборе белорусского посольства неизвестные написали слово «террорист». Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Представители белорусского посольства попросили городские службы стереть надпись. Сотрудники коммунальной службы, которые приехали на задание, были одеты в футболки с фото оппозиционного блогера Романа Протасевича, сообщает телеграм-канал TUT.BY.
На машине коммунальщиков был прикреплен БЧБ-флаг. «Нам было приятно исполнить свой долг», - написал мэр Вильнюса.
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