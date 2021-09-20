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Политика
У Турции появился повод встать на одну сторону с Великобританией и США
20 сентября, 2021 22:58
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Youtube / Украина 365
Власти Турции считают, что организованное в Крыму голосование за кандидатов в Госдуму РФ нелегитимно, поскольку территория является частью Украины. Об этом завил турецкий МИД.
Ведомство напомнила, что турецкая сторона не признаёт присоединение крымского полуострова к России и считает его незаконным. В связи с этим прошедшие там выборы Анкарой не признаются.
«На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», - цитирует заявление турецкого МИД «ТАСС».
Ранее российские выборы в Госдуму уже раскритиковали США и Великобритания. Власти обеих стран также заявили о непризнании голосования на территории Крыма.
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