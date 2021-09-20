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Политика
США заявили о непризнании выборов на части территории РФ
20 сентября, 2021 19:22
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Youtube / Комсомольская Правда
Государственный департамент США выпустил заявление по прошедшим в России выборам в Госдуму. Штаты раскритиковали преследование СМИ и оппозиционных организаций. Кроме того, США отказываются признавать выборы на территории, которая считается украинской.
Согласно тексту заявления, парламентские выборы сопровождались притеснением, для чего использовалось законодательство об иноагентах, а также экстремистских и нежелательных организациях. Данные действия властей «сильно ограничили политический плюрализм» и не дали гражданам РФ воспользоваться своими политическими и гражданскими правами.
Также США подчеркнули, что не признают голосование, которое прошло на «суверенной украинской территории», передаёт «Интерфакс».
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