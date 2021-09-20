Заставили «молчать»: Россия «шагнула назад» в области демократических свобод
В ходе прошедших в России выборов в Госдуму были подорваны демократические свободы и политический плюрализм. Такое мнение выразило министерство иностранных дел Великобритании в своём заявлении по поводу российских выборов.
По словам британского ведомства, думские выборы «представляют серьезный шаг назад для демократических свобод».
МИД отмечает, что российские власти «маргинализировали» несогласных с ними граждан, заставили «молчать» независимые СМИ и не допустили до выборов по-настоящему независимых кандидатов. Все это, по мнению британского внешнеполитического ведомства, подрывает «политический плюрализм» и нарушает взятые на себя Россией международные обязательства.
«Мы разочарованы неоправданными ограничениями, которые Россия ввела для наблюдателей на выборах, в том числе иностранных, работа которых - ключевой элемент демократического контроля», - приводит текст заявления МИД Великобритании «ТАСС».
Также ведомство осудило проведение голосования на территории Крыма, поскольку она считается «аннексированной» незаконно.