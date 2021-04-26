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Политика

У России наметилась «дипломатическая война» с еще одной страной

Антон Мельников
26 апреля, 2021 21:49
2 мин
Антон Мельников
26 апреля, 2021 21:49
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны сотрудника посольства Украины. До 30 апреля включительно ему необходимо покинуть территорию РФ. Мера предпринята в качестве ответной на высылку Киевом сотрудника российского посольства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России», - говориться в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД отметил, что при продолжении «враждебных действий» в отношении российских дипломатов на Украине, ведомство будет принимать «дополнительные меры» в отношении персонала украинских представительств в РФ, передаёт «Интерфакс».

Напомним, 17 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Украины Александра Сосонюка, когда тот якобы получал закрытую информацию из баз данных российских спецслужб. В этот же день консула выслали из России.

В ответ на это Киев объявил нежелательным лицом одного из советников российского посольства в украинской столице. МИД РФ заявил, что не может расценивать такое решение Украины как «симметричную меру», поскольку российский дипломат не совершал действий, которые не соответствуют его должности. Поэтому, Россия оставила за собой право на «ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве».

Отметим, что за последний месяц Украина стала второй страной, с которой Россия «обменялась» высылкой дипломатов. Ранее дипломатический конфликт произошел российско-чешских отношениях.

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