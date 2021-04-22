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Политика

МИД оценил свой ответ в дипломатическом скандале. Противник не мечтал о таком «даже в страшном сне»

Антон Мельников
22 апреля, 2021 22:38
2 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 22:38
2 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ дало такой ответ на высылку российских дипломатов из Праги, о котором чешские власти «даже не мечтали в страшном сне». Такую оценку реакции российского МИДа дала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Они (власти Чехии – прим.) получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне», - заявила она.

По её словам, чешская сторона допускает «диковатые заявления», которые, видимо, нужно трактовать как «ультиматумы». При этом Прага заявила о «паритете» дипломатических представителей на территории двух стран.

«Ну, паритет так паритет, - отметила Захарова. - Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России составляли российские граждане».

Она добавила, что большая часть работников чешской дипмиссии в Москве состояла из граждан России.

Напомним, ранее сегодня, 22 апреля, Чехия объявила о сокращении численности сотрудников посольства РФ в Праге. Их число должно быть уменьшено до численности состава дипмиссии Чехии в Москве. Министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил, что в посольствах обеих стран должны работать по 7 дипломатов и 25 сотрудников технической и административной части. Он уточнил, что из страны должны уехать 63 сотрудника посольства РФ и их семьи, передаёт РИА «Новости».

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МИД
Мария Захарова
Чехия
Дипломатия
МИД РФ
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