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Политика

Украинский консул задержан в Санкт-Петербурге. Это произошло во время встречи с гражданином России

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 10:26
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 10:26
1 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress.com
Украинский консул задержан в Санкт-Петербурге. Это произошло во время встречи с гражданином России

В Санкт-Петербурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали с поличным генконсула Украины Александра Сосонюка. Это произошло, когда он якобы получал от россиянина закрытую информацию из баз данных спецслужбы и правоохранительных органов.

«Вчера в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России при получении информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ, был задержан с поличным дипломат из Украины – консул украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», - пишет ТАСС.

В ФСБ заявили, что деятельность консула не совместима со статусом дипломатического работника. Она имеет явный враждебный характер по отношению к российской стороне. Теперь дипломату грозят меры, предусмотренные международным правом.

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