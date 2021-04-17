Украинский консул задержан в Санкт-Петербурге. Это произошло во время встречи с гражданином России

В Санкт-Петербурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали с поличным генконсула Украины Александра Сосонюка. Это произошло, когда он якобы получал от россиянина закрытую информацию из баз данных спецслужбы и правоохранительных органов.

«Вчера в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России при получении информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ, был задержан с поличным дипломат из Украины – консул украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», - пишет ТАСС.

В ФСБ заявили, что деятельность консула не совместима со статусом дипломатического работника. Она имеет явный враждебный характер по отношению к российской стороне. Теперь дипломату грозят меры, предусмотренные международным правом.