У Киева трудности с организацией встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным
Организация встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского у Киева вызывает трудности. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Киев продолжает подготовку встречи Путина и Зеленского. Однако встречи на таком высоком уровне чрезвычайно сложны по согласованию повестки дня и организации.
При этом Подоляк заверил, что Офис украинского президента и Администрация российского лидера продолжают подготовку мероприятия, поскольку такие встречи очень нужны, пишет «РИА Новости».
Ранее Путин заявил, что российской и украинской стороне всегда есть о чем поговорить, так как страны являются соседями. Президент РФ отметил, что Офис Зеленского предложил обсудить с Россией международную безопасность.
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