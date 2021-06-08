«Слова не важны»: Владимир Зеленский объяснил разногласия трактовки разговора с Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен телефонным разговором с американским коллегой Джо Байденом и прокомментировал разногласия трактовки их итогов.
Зеленский считает несущественным факт искажения его офисом текста заявления Байдена, пишет «РИА Новости». «Слова не важны, важны конкретные поступки», - сказал он.
Напомним, речь идет о словах по поводу перспективы членства Украины в НАТО, которые Киев неверно истолковал. Из сообщения украинского правительства следует, что «Байден отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
Однако в Белом доме подчеркнули, что в Киеве неверно интерпретировали слова президента США, он ничего подобного не говорил.
После замечания Белого дома в пресс-службе украинского лидера формулировку изменили. Теперь на сайте сообщается, что это не Байден, а Зеленский «отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».