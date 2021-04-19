У белорусских предприятий осталось 45 дней. После – начнутся проблемы с партнерами

Экономика

Соединенные Штаты возобновят санкции против Беларуси. Под ограничения попадут девять предприятий, в их числе «Белнефтехим». Об этом на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявила посол США Джули Фишер. Стороны провели встречу в Вильнюсе.

Согласно американскому послу, санкции вводятся в связи с систематическим нарушением в Беларуси прав человека. При этом Штаты призывают действующий в стране режим президента Александра Лукашенко «немедленно освободить всех политзаключенных».

В случае невыполнения требований, через 45 дней американская сторона прекратит сотрудничество с девятью белорусскими предприятиями, сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской.

Ранее стало известно, что российские и белорусские силовики предотвратили покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи. Были задержаны лица, которые якобы планировали «военный переворот» и республике. Им грозит до 12 лет лишения свободы.