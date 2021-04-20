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Политика

«Террор и преступление»: парламент Беларуси выпустил яростное заявление о «глубоком негодовании»

Антон Мельников
20 апреля, 2021 17:39
2 мин
Антон Мельников
20 апреля, 2021 17:39
2 мин
house.gov.by
house.gov.by

Парламент Беларуси опубликовал заявление по поводу планировавшегося покушения на президента страны Александра Лукашенко и попытку устроить в республике государственный переворот. Ранее о таких планах заявил сам Лукашенко, а также Федеральная служба безопасности РФ.

Текст заявления парламента Беларуси был опубликован в Telegram-канале Палаты представителей. Согласно ему, белорусские сенаторы и депутаты «с глубоким негодованием» восприняли информацию о том, что некоторые силы пытались устроить госпереворот, который к тому же был «сопряжен с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников».

«Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси», — заявили парламентарии.

Также авторы заявления обвиняют «ряд государств» за то, что они многие годы «вмешиваются во внутренние дела других стран» и используют для этого разные методы —от санкционных мер до организации «цветных революций».

«Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства», - говорится в заявлении.

Парламентарии подчеркивают, что они «решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти». Также депутаты и сенаторы призывают иностранные государства «немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил», которые дестабилизируют политическую обстановку внутри Беларуси, передаёт TUT.by.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что в Москве были задержаны лица, которые якобы готовили покушение на его членов семьи. В свою очередь ФСБ РФ, которая проводила задержание, сообщила, что задержанные готовили «военный переворот» и «физическое устранение» Лукашенко.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Покушение
Парламент
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