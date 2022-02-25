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Политика
Террористы попросили Россию остановиться
25 февраля, 2022 12:26
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Организация «Талибан»* (признана террористической и запрещена в России) попросила Россию остановиться. Террористы призвали РФ и Украину мирно урегулировать конфликт.
В их сообщении говорится, что талибы следят за ситуацией и обеспокоены возможными жертвами среди мирного населения. Власти Афганистана призвали страны к диалогу вместо конфликта.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Украинский главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что у России не получился блицкриг.
Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что 25 февраля станет самым тяжелым днем для Украины. По его словам, Россия планирует танковую атаку на Киев.
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