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Политика
Украинский главнокомандующий объявил о неудавшемся блицкриге русских
24 февраля, 2022 21:21
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Страница Валерия Залужного в Facebook
У России не получилось совершить блицкриг. Об этом полчаса назад заявил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.
В публикации на личной странице в Facebook он написал: «Блицкригу у россиян не сложилось. Своей кровью смывают!»
Главнокомандующий поблагодарил украинских солдат за стойкость. Залужный предупредил, что «будет тяжело». «Мы выстоим», - говорится в его посте.
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. К этому часу Киев не взят. В городе введен комендантский час.
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