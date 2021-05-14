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Политика

Тема предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена затронет весь мир

Артем Денисов
14 мая, 2021 02:32
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 02:32
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Американский президент Джо Байден сообщил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок», - заявил глава Белого дома.

По его словам, ожидается, что это будет одной из тем предстоящей встречи, сообщает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что Путин не причастен к хакерской атаке на трубопровод американской компании Colonial Pipeline. Такие данные следуют из отчета ФБР.

Ранее стало известно, что трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее киберзлоумышленникам около 5 млн долларов.

Ранее по теме:  Джо Байден снял подозрения с Владимира Путина
Ранее по теме:  Хакеры раскрыли способ заработать 5 млн долларов за несколько часов
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США
Путин
Россия
Кибербезопасность
Байден
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