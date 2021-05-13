Джо Байден снял подозрения с Владимира Путина

Политика

Президент РФ Владимир Путин не причастен к хакерской атаке на трубопровод американской компании Colonial Pipeline. Такие данные следуют из отчета ФБР. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Джо Байден.

В ходе встречи с журналистами американского лидера спросили, уверен ли он в том, что российский президент не имеет отношения к кибератаке на Colonial Pipeline.

«В чем я уверен, так это в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что <...> он (Владимир Путин – прим.) не был замешан», — сообщил в ответ Байден.

Он добавил, что у Вашингтона есть основания полагать, что во взломе трубопровода замешаны хакеры из России. Тем не менее США не считают, что они действовали по указанию Кремля, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что атака на Colonial Pipeline привела к ажиотажному спросу на бензин в США.