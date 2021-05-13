Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Джо Байден снял подозрения с Владимира Путина

Антон Мельников
13 мая, 2021 21:47
1 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 21:47
1 мин
T.J. Kirkpatrick/Keystone Press Agency/globallookpress
T.J. Kirkpatrick/Keystone Press Agency/globallookpress

Президент РФ Владимир Путин не причастен к хакерской атаке на трубопровод американской компании Colonial Pipeline. Такие данные следуют из отчета ФБР. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Джо Байден.

В ходе встречи с журналистами американского лидера спросили, уверен ли он в том, что российский президент не имеет отношения к кибератаке на Colonial Pipeline.

«В чем я уверен, так это в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что <...> он (Владимир Путин – прим.) не был замешан», — сообщил в ответ Байден.

Он добавил, что у Вашингтона есть основания полагать, что во взломе трубопровода замешаны хакеры из России. Тем не менее США не считают, что они действовали по указанию Кремля, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что атака на Colonial Pipeline привела к ажиотажному спросу на бензин в США.

Поделиться
ТЕГИ
США
Владимир Путин
Джо Байден
Кибератака
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!