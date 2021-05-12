Американцы экстренно кинулись запасаться бензином. Его наливают даже в пакеты

Люди

Жители на юго-востоке США начали экстренно запасать бензин. На автозаправочных станциях топливо набирают в разнообразные емкости, в том числе в целлофановые пакеты. Американцы опасаются, что недавняя атака на трубопровод Colonial Pipeline может привести к недостатку топлива.

Проблемы замечены в Северной Каролине, Вирджинии, Джорджии и ряде других штатов.

Ранее эксперты и власти США уже пытались успокоить граждан и заявляли, что проблем с поставками топлива не будет. Кроме того, подчеркивалось, что паническая скупка лишь усугубит ситуацию.

В связи со сложившейся ситуацией, во Флориде местные власти объявили режим ЧП. С его помощью администрация может временно отменить различные требования к транспорту, который ввозит топливо в штат, предаёт Газета.ru.

Напомним, на прошлой неделе хакеры из группировки DarkSide устроили взлом американского трубопровода Colonial Pipeline. Это привело к остановке подачи топлива. Позднее группировка принесла извинения и заявила, что не стремилась вызвать хаос среди американцев, а хотела лишь заработать денег.