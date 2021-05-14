Хакеры раскрыли способ заработать 5 млн долларов за несколько часов

Бизнес

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее киберзлоумышленникам около 5 млн долларов.

Деньги перечислены в неотслеживаемой криптовалюте за восстановление компьютерной сети.

Известно, что выкуп был заплачен в течение нескольких часов после атаки хакеров. После получения денег злоумышленники предоставили компании специальный инструмент для восстановления компьютерной сети, пишет Bloomberg.

Тем временем, президент США Джо Байден сообщил, что российский лидер Владимир Путин не причастен к хакерской атаке на трубопровод. Такие данные следуют из отчета ФБР.